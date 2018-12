De castleden van de jarennegentigserie Beverly Hills, 90210 zouden in gesprek zijn over een nieuwe versie.

Jennie 'Kelly' Garth, Tori 'Donna' Spelling, Jason 'Brandon' Priestley, Ian 'Steve' Ziering, Brian 'David' Austin Green en Gabrielle 'Andrea' Carteris zouden volgens TMZ meedoen aan de serie, die momenteel gepitcht wordt bij de streamingsdiensten Netflix, Amazon en Hulu.

Een aantal van hen werden samen met de schrijvers in Los Angeles gezien nadat ze een kop koffie met elkaar gedronken hadden. Of Shannen 'Brenda' Doherty en Luke 'Dylan' Perry ook weer van de partij zijn, is niet bekend.

Beverly Hills, 90210, geproduceerd door Aaron Spelling, werd van 1990 tot 2000 uitgezonden en draaide om een groep scholieren die in de chique wijk Beverly Hills wonen. Er werden in totaal 296 afleveringen van gemaakt. In Nederland werd de serie uitgezonden op RTL 4, Veronica en later Yorin.

In 2008 werd door de Amerikaanse zender The CW een spin-off gemaakt van de tienerserie die vijf seizoenen liep.