De bedenker van Luther, Neil Cross, werkt aan een filmversie van de politieserie, laat hoofdrolspeler Idris Elba donderdag weten.

"In de toekomst willen we wellicht nog meer tv maken, maar de focus ligt op een grote featurefilm. We willen Luther opschalen. Luther heeft in elk geval alle elementen voor een klassieke film uit de jaren negentig, denk aan Se7en en Along Came a Spider. Ik denk dat we die films als blauwdruk gebruiken voor de Luther-film", stelt de 46-jarige acteur in gesprek met Esquire.

Elba, die afgelopen jaar werd verkozen tot sexyste man op aarde, zal vermoedelijk ook in de film de rol van John Luther spelen. Eerder gingen er geruchten dat Elba in de huid van James Bond zou kruipen in de gelijknamige franchise.

Het vijfde seizoen van politieserie Luther gaat verder op 1 januari 2019 bij BBC First. "Ditmaal keren we terug naar de basis. Het is uiteindelijk een detective. Er komen vier afleveringen met één verhaallijn, maar er lopen uiteraard een aantal verhaallijnen langs de zijlijn. Er is een schurk, als je het zo wil noemen. En Alice Morgan (Ruth Wilson) komt terug."