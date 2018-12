Actrice Lana Condor heeft bevestigd dat er een vervolg komt op de populaire film To All The Boys I've Loved Before.

Condor, die de hoofdrol van Lara Jean vertolkte in de eerste film, plaatste een video op Instagram waarin ze het nieuws bekendmaakte. "Het gaat gebeuren! Zo blij om aan te mogen kondigen dat er snel een To All The Boys-vervolg komt."

De hoofdrollen worden gespeeld door Condor en Noah Centineo. Het is nog niet bekend wanneer het vervolg, dat PS I Still Love You gaat heten, op Netflix zal verschijnen. De eerste film was gebaseerd op het gelijknamige boek, dat deel uitmaakt van een trilogie van schrijver Jenny Han.

To All The Boys I've Loved Before gaat over Lara Jean en de brieven die ze schrijft aan elke jongen op wie ze ooit verliefd is geweest.