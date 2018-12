Het NOC*NSF Sportgala op NPO1 heeft woensdagavond 1.342.000 kijkers getrokken. Ook vorig jaar keken er ruim 1,3 miljoen mensen naar de registratie van het jaarlijkse evenement.

Het sportgala heeft daarmee de tweede plaats in de dagelijkse kijkcijfertoptien behaald, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Kjeld Nuis en Suzanne Schulting zijn woensdag tijdens het gala van NOC*NSF benoemd tot Sportman en -vrouw van het Jaar. De schaatser en de shorttrackster werden in Amsterdam onderscheiden met de Jaap Eden Award.

953.000 kijkers zagen woensdagavond de finale van fotowedstrijd Het Perfecte Plaatje. Dat leverde het RTL-programma de elfde plaats in de top 25 van best bekeken programma's op.

In de finale, die werd opgenomen in Costa Rica, versloeg Patty Brard Jim Bakkum met haar fotografieskills. Aan het programma deden in totaal acht BN'ers mee: Herman den Blijker, Ryanne van Dorst, Marlijn Weerdenburg, Ruben van der Meer, Lieke van Lexmond en Mari van de Ven vielen al eerder af.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was woensdagavond het best bekeken programma, met 2.059.000 kijkers. De derde plaats was voor het RTL Nieuws van 19.30 uur (1.233.000 kijkers).