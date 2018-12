Voor het eerst zijn er beelden van Will Smith in de remake van Disneys Aladdin vrijgegeven. Op sociale media leidde dat tot gemengde reacties. De acteur, die in de huid van de Geest kruipt, is op de foto's niet blauw zoals in de originele tekenfilm.

Smith stelde de fans echter al snel gerust op Instagram. "Ik word nog blauw. Dit is hoe de Geest er in zijn menselijke gedaante uitziet. Voor mijn personage worden voornamelijk computeranimaties gebruikt", zo schreef hij in een reactie op een geschrokken volger.

De foto's werden geplaatst in het blad Entertainment Weekly. Tot nu toe was er alleen nog een teaser verschenen waarin alleen Aladdin, gespeeld door Mena Massoud, te zien was.

In de liveactionfilm is Naomi Scott prinses Jasmine. De Nederlander Marwan Kenzari speelt de rol van Jafar.