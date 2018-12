Nielson trekt zijn Diamant Tour door naar 2019. Op 14 maart geeft hij een optreden in de Amsterdamse poptempel Paradiso.

Sinds november toert Nielson door Nederland met van zijn nieuwe album Diamant afkomstige muziek.

Zaterdag zou hij de tour afsluiten met een concert in TivoliVredenburg in Utrecht, maar de zanger werd bestookt met vragen over een eventuele verlenging. Zodoende heeft hij besloten een extra optreden te geven.

De kaartverkoop voor het concert in Amsterdam begint aanstaande vrijdag. Die avond staat de Dordtenaar nog in Uden op de planken, waarna hij een dag later optreedt in Utrecht.