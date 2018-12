Marco Borsato staat volgend jaar vier keer in De Kuip. De kaarten voor zijn eerder aangekondigde shows waren binnen no-time uitverkocht, waardoor besloten is een extra concert toe te voegen.

Dit vierde concert, een middagshow, vindt plaats op zondag 2 juni, maakt concertorganisator MOJO dinsdag bekend.

"Het zal geen verrassing zijn dat het succes van een aantal weken geleden ons heeft overvallen", zegt Borsato over zijn uitverkochte concerten op 29 mei, 1 juni en 5 juni.

"We waren niet voorbereid op de overweldigende vraag en hebben er de afgelopen weken dan ook alles aan gedaan om een extra moment te vinden in de overvolle agenda's. Mijn concerten in Carré waren de bevestiging dat ik ook heel graag een show overdag wilde doen."

"Deze middagshow zorgt ervoor dat we voor jong en oud een mooi tijdstip hebben, zodat iedereen het mee kan maken. Het lijkt me fantastisch om op de vertrouwde zondagmiddag in De Kuip op te treden."

Borsato breekt record Rolling Stones

Borsato keert volgend jaar na vijftien jaar terug in het Rotterdamse stadion. Hij speelde daar in 2002 en 2004 ook al negen keer.

Met de vier concerten van volgend jaar erbij breekt de zanger een record. Tot nu toe waren The Rolling Stones met tien shows in De Kuip de act met de meeste optredens in het stadion.

De Noord-Hollander neemt onder andere André Hazes, Lil' Kleine en DI-RECT mee.