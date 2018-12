Televisieproducent CCCP uit Amsterdam moet een boete van 10.000 euro betalen, omdat het bedrijf zwaar illegaal vuurwerk heeft ingevoerd en opgeslagen. De helft van de boete is voorwaardelijk.

Het bedrijf, dat als producent voor onder meer het NPO-programma Rambam werkzaam is, had het vuurwerk in 2016 via internet in Polen en via een straathandelaar besteld.

In een aflevering van het programma wilden de makers daarmee aantonen hoe eenvoudig het is om illegaal vuurwerk te bestellen en per post en via koeriersdiensten te laten bezorgen. Ze wilden ook inzicht bieden in de gevaren voor de koeriers en de kopers.

Vanwege dit journalistieke en maatschappelijke belang wilde het bedrijf ontslag van rechtsvervolging. Maar de rechtbank in Den Bosch gaat daar niet in mee.

De rechtbank erkent weliswaar de belangrijke maatschappelijke rol van de pers, maar benadrukt dat journalisten zich ook aan de wet moeten houden. Alleen in bijzondere omstandigheden kan daarvan worden afgeweken, maar daarvan is hier geen sprake vindt de rechtbank.

Juist door de actie van de makers hebben mensen risico gelopen. Zo was onder meer de opslag van vuurwerk in de kofferbak van een auto gevaarlijk. De tv-makers hadden het onderwerp ook anders aan de kaak kunnen stellen, meent de rechtbank.