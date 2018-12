De Wereld Draait Door sluit het jaar vrijdagavond af met een uitzending die in het teken staat van Aretha Franklin. De zangeres, die in augustus op 76-jarige leeftijd overleed, is een grote inspiratiebron voor het programma.

In de laatste uitzending voor de winterstop wordt traditiegetrouw teruggeblikt op het afgelopen jaar. Deze keer staat Franklin centraal, wiens muziek al jaren voor bijna elke DWDD-opname in de studio wordt gedraaid.

Verschillende bekende Nederlanders zijn in de studio in Amsterdam aanwezig om over respect te praten, naar het gelijknamige nummer van de Queen of Soul uit 1967. Onder anderen Tim Hofman, dominee Gremdaat, Tom Egbers, Barbara Baarsma, Adriaan van Dis, Özcan Akyol en Peter Vandermeersch vertellen wie volgens hen respect verdient voor het afgelopen jaar.

De reguliere uitzendingen van De Wereld Draait Door starten weer op 7 januari. Op 31 december wordt een oudejaarsspecial uitgezonden met de leukste momenten van 2018.