De eerste aflevering van het EO-programma Je geld of mijn leven, waarin via crowdfunding geld wordt opgehaald voor vier ernstig zieke mensen, is woensdagavond door 620.000 mensen bekeken.

Het programma wordt gespresenteerd door Bert van Leeuwen, die eerder vertelde dat het niet alleen om geld draait. "Dit is geen show natuurlijk. 'Meld je aan en geef!' Dat willen we absoluut niet uitstralen. We willen een gezicht geven aan mensen die buiten ons systeem vallen en hopen hen te helpen", zei hij in het AD.

De finale van Boxing Stars, waarin BN'ers het in de boksring tegen elkaar opnemen, werd woensdag bekeken door 175.000 mensen. Het RTL 5-programma eindigde daarmee buiten de top 25 van best bekeken programma's van de dag.

Juvat Westendorp, Rein van Duivenboden en Jessie Jazz Vuijk waren de winnaars van het programma. Zij waren de beste in de categorieën mannen zwaargewicht, mannen lichtgewicht en vrouwen.

Het best bekeken programma van de woensdagavond was het NOS Journaal van 20.00 uur, dat iets meer dan twee miljoen kijkers trok. Het Champions League-duel tussen Ajax en Bayern München (1,8 miljoen) en De slimste Mens (1,4 miljoen) maken de top drie compleet.