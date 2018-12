Media Freek Vonk en Dafne Schippers in interviewprogramma Saved by the Bell Freek Vonk, Peter R. de Vries, Ali B, Dafne Schippers, Marco Borsato en Youp van 't Hek laten zich in Saved by the Bell aan de tand voelen door een schoolklas. Het programma komt oorspronkelijk uit Frankrijk, waar ook de Franse president Emmanuel Macron meedeed.