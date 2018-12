Tim Hofman heeft dinsdagmiddag zijn petitie voor een ruimer kinderpardon aangeboden aan de Tweede Kamer.

Hoewel de BNNVARA-presentator blij is met alle aandacht, weet hij dat een ruimer kinderpardon er niet zomaar komt. "Dit is een marathon die we gaan lopen, geen sprintje. Het gaat stap voor stap."

Eigenlijk wilde Hofman "een grote manifestatie". "Maar je mag hier maar met honderd man staan, dus we hebben een handig plaatje moeten maken." Zo beeldden de presentator en zijn medestanders alle 134 kinderpardongemeenten uit.

Later op dinsdag biedt de presentator zijn petitie aan bij de verantwoordelijke commissie. "Dan is Joël Voordewind van de ChristenUnie er ook, dat is interessant omdat dat een coalitiepartij is." Ook krijgt Hofman nog even spreektijd in de Tweede Kamer.

Hofman maakte onlangs de documentaire Terug Naar Je Eige Land, waarna hij een initiatief begon om meer dan vierhonderd vluchtelingenkinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland leven hier te laten blijven. Zijn doel om 40.000 handtekeningen op te halen, had Hofman al in een paar uur bereikt.