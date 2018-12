Gregory Sedoc, momenteel te zien als deelnemer in Expeditie Robinson, krijgt bij de AVROTROS een eigen televisieprogramma.

In Sedoc Onderzoekt brengt de voormalig hordeloper de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen in de topsport onder de aandacht.

In elke aflevering bezoekt Sedoc laboratoria en testcentra waar de nieuwste onderzoeken en testen plaatsvinden. Daarnaast gaat hij in gesprek met wetenschappers en topsporters.

Hij neemt de kijker mee om van binnenuit te kijken naar een wereld die continu bezig is nieuwe materialen en producten te ontwikkelen. Sedoc Onderzoekt is vanaf dinsdag 2 april te zien op NPO 2.

Sedoc is momenteel een van de vijf overgebleven expeditieleden in Expeditie Robinson. Ook doet hij binnenkort mee aan de kennisquiz De slimste mens, die maandag met een nieuw seizoen begint.

In 2007 werd Sedoc in Birmingham Europees kampioen op de 60 meter horden. Hij deed drie keer mee aan de Olympische Spelen en behaalde dertien medailles op de Nederlandse kampioenschappen. Tegenwoordig is hij analist bij de NOS, personal trainer en werkzaam voor de politie. In 2016 nam hij afscheid van de atletiek bij de EK in zijn geboortestad Amsterdam.