De Belgische actrice Désirée Viola is vrijdag op 26-jarige leeftijd overleden. Dat is zaterdag door haar vader en werkgevers bekendgemaakt.

De actrice was in Nederland bekend van haar rol als Fien Poirier in Nieuwe Tijden, een spin-off van Goede Tijden, Slechte Tijden.

In België kenden veel kinderen haar als prinses Roos van de Studio 100-reeks Prinsessia op tv-zender Ketnet. Ook speelde zij in de Belgische jeugdsoap Galaxy Park. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.

De vader van Viola, Patrick Breugelmans, heeft op Facebook een bericht geplaatst over de dood van zijn dochter: "Gisteren is het leven zoals wij dat kennen gestopt. Desiree was het licht, onze zon, onze ster, onze prinses... Een dochter uit de duizend. Er zijn geen woorden voor dit verdriet, enkel tranen. We willen iedereen uit de grond van ons hart bedanken. Voor de steun en troost, voor alle blijken van medeleven. Iedereen vraagt waar ze ons mee kunnen helpen, het antwoord is eenvoudig: hou van haar zoals ze was, denk aan haar zoals ze was, maak een gouden randje rond jouw herinneringen. Slaap zacht, prinsesje van ons hart."

"We zijn geschokt door het plotse overlijden van Désirée Viola", reageert Studio 100 op het overlijden. "Ze was een getalenteerde actrice en een bijzonder fijne en enthousiaste collega. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar haar familie en vrienden."

Ook zender Ketnet zegt geschrokken te zijn. "Ze zal voor altijd deel uit maken van de Ketnet-familie."