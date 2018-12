Het team dat eerder De Nieuwe Wildernis maakte, werkt nu aan een documentaire over ratten. Producent Ignas van Schaick heeft vrijdag een primeur van het radioprogramma De Nieuws BV bevestigd.

Het idee voor een film over ratten ontstond tijdens het maken van de documentaire De Wilde Stad, over dieren in de grote stad. "Ratten worden door veel mensen geassocieerd met overlast en viezigheid", legt Van Schaick uit. "Terwijl het ontzettend intelligente, sociale beesten zijn waar we als mens heel veel van kunnen leren."

Dat verhaal willen de makers beklemtonen in de nog titelloze film. "We willen alle mythes over ratten ontzenuwen en ook duidelijk maken hoe ratten precies zijn", legt de producent uit.

De makers werken samen met rattenexpert Albert Weijman van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen van de Wageningen University.

Film wordt volgend jaar gemaakt

Het is de bedoeling dat de film in de loop van 2019 in productie wordt genomen. BNNVARA heeft zich in principe aan het project verbonden. De Nieuwe Wildernis, over de kringloop van het leven in de Oostvaardersplassen, trok in 2013 meer dan 700.000 bezoekers naar de bioscopen.

De Wilde Stad, een officieus vervolg op De Nieuwe Wildernis, trok dit jaar 120.000 mensen naar de theaters. De film is op Eerste Kerstdag op de NPO te zien.