Angela Schijf is elke keer weer verrast als ze hoort dat Flikken Maastricht er een seizoen bij krijgt. Vrijdag begint de dertiende reeks van de populaire serie, waarin Schijf in de huid kruipt van rechercheur Eva van Dongen.

"Toen ik hieraan begon (in 2007, red.), had ik nooit kunnen vermoeden dat de serie zo lang stand zou houden", vertelt Schijf aan NU.nl.

"Eigenlijk wachten wij elk jaar in net zo veel spanning als de kijker af of we nog een jaar door mogen. En elke keer als dat zo is, denk ik: nog een keer, hoe is het mogelijk?", aldus de 39-jarige Schijf.

"Ik koester dit succes. Het is een heel bijzonder project; echt een deel van mijn leven. Ik heb kinderen gekregen in de tijd dat Flikken Maastricht bestaat en de cast wordt ouder met elkaar. We hebben echt een Flikken-familie. Ik denk dat je die kracht terugziet in de serie."

Wel vergist de actrice zich soms nog in hoeveel energie het kost om de serie te maken. "Ik hoef de rol die ik speel niet meer uit te vinden, ik kan er makkelijk in- en uitstappen. Daarom denk ik in het begin vaak dat ik 's avonds nog van alles kan doen, maar je staat tijdens een draaidag veertien uur op je benen. We beginnen met z'n allen altijd strak in het pak en met een monter gezicht, maar naarmate de tijd verstrijkt zie je de wallen verschijnen."

'Mensen vinden het leuk om mee te puzzelen met het programma'

Schijf probeert fit te blijven door veel te sporten, ook al heeft ze daar niet altijd zin in. "Sporten is mijn persoonlijke redding. Eigenlijk wil je na een draaidag als een soort zoutzak op de bank zitten, maar dan moet je toch sterk zijn en aan de bak gaan."

De actrice denkt dat er verschillende redenen zijn voor het feit dat Flikken Maastricht al zo lang bestaat en zo veel kijkers trekt (vaak rond de anderhalf miljoen). "Ik denk dat mensen heel erg gehecht zijn aan de chemie tussen Wolfs (Victor Reinier, red.) en Eva. Ik denk dat ze het ook leuk vinden om mee te puzzelen elke aflevering."

In dat puzzelen is Schijf zelf naar eigen zeggen niet zo goed. "Ik ben heel slecht in politieplotjes. Ik moet een script ook drie keer lezen om te snappen hoe het precies zit; die puzzels zijn aan mij echt verloren gegaan."