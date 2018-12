Omroep KRO-NCRV gaat zijn dataredactie fors uitbreiden. De redactie groeit van drie naar twaalf redacteuren. Die gaan zich verdiepen in grote dataverzamelingen om zo eigen nieuws te vergaren.

Een woordvoerster van de omroep bevestigt een bericht daarover in NRC.

Hoofdredacteur Henk van der Aa zegt tegen de krant dat het doorspitten van dataverzamelingen "ontwikkelingen kan blootleggen en connecties kan leggen die we voorheen niet zagen". "Dankzij nieuwe technieken kunnen we spelden in hooibergen vinden", aldus de hoofdredacteur.

De dataredactie gaat vanaf het voorjaar 2019 onder de naam Pointer zowel online producties als tv-uitzendingen maken. De redacteuren moeten de cijfers vertalen naar een "menselijk verhaal".

De werkwijze wordt 'story first', zegt Van der Aa. Dit wil zeggen dat er pas een uitzending wordt geproduceerd als een onderzoek geschikt is voor tv. "Dat is een experiment. De publieke omroep is nu andersom georganiseerd: een omroep pitcht een format en de invulling volgt daarna", aldus de hoofdredacteur.

Eerder werd bekend dat twintig journalisten van Brandpunt+ moeten vertrekken, omdat het programma van de televisie wordt gehaald. Het programma krijgt wel een online vervolg.