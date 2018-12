Gordon is vanaf 13 januari elke week te zien in de nieuwe SBS6-spelshow Dat verzin je niet!. Het wordt het eerste programma dat hij voor de zender gaat presenteren sinds hij bij RTL is vertrokken.

Deelnemers, die het in duo's opnemen tegen een honderdkoppig publiek, maken in de quiz kans op een flink geldbedrag.

De duo's moeten bijvoorbeeld weten wat de studentenbijbaan van paus Franciscus was: buikspreker, uitsmijter, stripper of tatoeëerder. Het koppel begint met een geldpot van 100.000 euro en die van het publiek is leeg. Bij elk fout antwoord gaat er geld vanuit de pot naar het publiek. In de finaleronde wordt duidelijk wie met het geld naar huis gaat: de deelnemers of het publiek.

Gordon, die dit jaar RTL verliet voor Talpa, geeft "op geheel eigen wijze" leiding aan de spelshow, aldus SBS. "Bij het presenteren van de mogelijke antwoorden laat hij uiteraard geen mogelijkheid onbenut om een vlijmscherpe opmerking of een grap te maken."

Gordon was zestien jaar werkzaam bij RTL, waar hij onder meer de programma's Gillend naar huis, Idols, Holland's Got Talent, Gordon & Joling over de Vloer en zijn eigen trouwshow Gordon Gaat Trouwen... Maar Met Wie? maakte. Zijn laatste programma voor de zender was het talentenprogramma Screentest.