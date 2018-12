Plien van Bennekom speelt in het nieuwe seizoen van Kees & Co de rol van Kees' buurvrouw Brenda.

Brenda is volgens de 47-jarige Van Bennekom "goedbedoeld, maar hinderlijk aanwezig", zo vertelde de actrice in RTL Boulevard. Ze is bovendien "een creabea, die overbodige, goedbedoelde adviezen geeft". Groot verschil met Kees' vorige buurvrouw Sonja, een rol van Esther Roord, is dat Brenda minder op mannenjacht is.

Dat buurvrouw Sonja niet terugkeert in het vervolg op de komedieserie werd in oktober duidelijk. Roord was überhaupt niet benaderd, liet ze toen weten. Alleen hoofdrolspeelster Simone Kleinsma keert terug in de vervolgserie, die vanaf het voorjaar wordt uitgezonden.

Kees & Co was een succesvolle komedieserie die werd uitgezonden van 1997 tot 2006. De serie draaide om het hectische leven van huismoeder Kees en haar man en kinderen. Naast Kleinsma zijn ook Chantal Janzen en Tibor Lukács te zien in het vervolg.

Van Bennekom is onder meer bekend Plien en Bianca, het cabaretduo dat ze vormt met Bianca Krijgsman. Ze was eerder te zien in films als Dik Trom en Jack bestelt een broertje.