De Hollywoodklassieker Casablanca krijgt 75 jaar na de release een Nederlandse theaterbewerking.

Matzer Theaterproducties en Bos Theaterproducties brengen Casablanca vanaf maart 2019 in een nieuwe toneelbewerking van theaterauteur Jibbe Willems.

Stefan Rokebrand (Chez Brood, Celblok H) en Jamie Grant (Klem) spelen de gedoemde geliefden Rick en Ilsa, tussen wie de passie oplaait wanneer ze elkaar tijdens de Tweede Wereldoorlog tegenkomen in de Marokkaanse stad.

De film Casablanca werd genomineerd voor acht Oscars en won er drie, waaronder de prestigieuze prijs voor beste film. De hoofdrollen in de filmversie werden vertolkt door Humphrey Bogart en Ingrid Bergman.

Madeleine Matzer is de regisseur van het toneelstuk. "Wat zegt dit stormachtige liefdesverhaal tegen een achtergrond van oorlog en onrust over ons, en over het nu waarin wij leven?", zegt Matzer. "Ik kijk ernaar uit dit samen met het fijne team en cast op het toneel te gaan uitzoeken."

De voorstelling gaat op zaterdag 16 maart in première in Den Bosch en toert daarna tot eind juni langs verschillende theaters in Nederland.