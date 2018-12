Dave Mantel is zaterdag op 37-jarige leeftijd plotseling overleden. De acteur kreeg landelijke bekendheid met zijn rol als Menno Kuiper in Goede Tijden, Slechte Tijden, een rechercheur die een relatie kreeg met Lucas Sanders (Ferry Doedens). Dat leverde het eerste homohuwelijk in een Nederlandse soap op.

Ook buiten die vertolking was hij vaak in stoere rollen met een gevoeligere kant te zien. Een van de beste voorbeelden zit in het jeugddrama Spijt!, dat internationaal in de prijzen viel.

De Carry Slee-verfilming gaat over een gepeste jongen die door zijn klasgenoten richting het randje van de afgrond wordt geduwd. Mantel speelde de gymleraar Tino, een vlotte man die zich populair maakt bij zijn leerlingen, maar daarbij het leed van de eenzame tiener Jochem over het hoofd ziet.

In de hitmusical The Bodyguard, gebaseerd op de gelijknamige speelfilm met Whitney Houston en Kevin Costner, speelde Mantel de rol van de stugge beveiliger Frank Farmer. Aanvankelijk heeft hij niets met de ster die hij samen met haar zoontje moet beschermen, maar langzaam groeit er een band tussen de twee tegenpolen.

Mantel had een relatie met Dapheny Oosterwolde, met wie hij ook samen in een komische televisiefilm te zien was.

De 37-jarige acteur zal vermoedelijk voor het laatst te zien zijn in Kill Mode. Daarin speelt hij een oud-rebel die door zijn oude organisatie wordt overgehaald om de samenleving te redden van een gevaarlijke, mysterieuze ziekte. De opnames van de sciencefictionfilm zijn vorig jaar al afgerond.