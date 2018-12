Op sociale media is dagenlang onvrede geuit over de uitspraken van Johan Derksen over de acceptatie van homo's in de voetbalwereld. Maar zijn aangekondigde toelichting op die uitspraken trok vrijdagavond minder kijkers dan de commotie zou doen vermoeden.

Volgens cijfers van Stichting KijkOnderzoek hebben 599.000 mensen vrijdagavond naar Veronica Inside gekeken.

Gemiddeld trekt het programma op de vrijdagavond 517.000 kijkers. Derksen reageerde op zijn eigen uitspraken en de kritiek met: "Ik neem direct aan dat de grappen die wij hier maken van een bedenkelijk niveau zijn, maar wij zijn van de voetbalkantinehumor en het is niet kwaadaardig bedoeld".

Derksen maakte geen excuus, maar erkende wel dat hij "makkelijk praten" heeft als hetero. Hij vertelde verder "nooit een probleem met homo's te hebben gehad". Wel vraagt hij zich af waar "de goegemeente zich druk over maakt".

"Het zal best een worsteling zijn voor homo's om uit de kast te komen. Maar het is beter dan jezelf verloochenen. Iedere dag is een dag te lang. Als je vrienden je laten vallen, zijn het je vrienden niet", zei hij.

Ook zegt Derksen ervan te schrikken als ouders gek reageren als hun kind homoseksueel is. "Je kind moet gelukkig zijn. Beter een gelukkig homokind, dan een ongelukkig kind dat iets verzwijgt."

'Homo's zijn niet heilig verklaard'

De voetbalanalist reageerde onlangs op tv op twee jonge homoseksuele voetbalfans over de in hun ogen homo-onvriendelijke sfeer in voetbalstadions. "Op de tribunes worden veel onvriendelijke dingen gezegd, je moet niet negatief of kwetsend over homo's zijn. Dat homo als scheldwoord wordt gebruikt, dat hoort niet, dat is onbeschaafd. Maar het is niet zo dat homo's heilig zijn verklaard en er geen grapjes over gemaakt mogen worden."

Op Twitter reageerden velen onder de hashtag #SorryJohan met persoonlijke verhalen om duidelijk te maken waar homo's mee te maken hebben.

Alle persoonlijke verhalen die gedeeld werden op Twitter noemde Derksen "huilverhalen". "Ik kan wel dromen wat ze hebben meegemaakt. Verman je en kom uit de kast. Homo's moeten ophouden met doen alsof het zo moeilijk is om uit de kast te komen".