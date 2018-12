Skunk Anansie, Tears for Fears en Nile Rodgers & Chic zijn de eerste namen die bekendgemaakt zijn voor het Parkpop Saturday Night-festival 2019. Het evenement vindt dit jaar plaats op 29 juni in het Zuiderpark in Den Haag.

Skunk Anansie brak in de jaren negentig door met alom geprezen hits als Brazen (Weep), Hedonism (Just Because You Feel Good) en Weak.

CHIC brak in 1978 door met wereldhits als Le Freak en Est-ce Que (C'est CHIC). Door het grote succes van CHIC groeide Rodgers uit tot een veelgevraagde producer en songschrijver.

Tears For Fears schudde de muziekwereld flink op met hun inmiddels legendarische releases The Hurting (1983) en opvolger Songs From The Big Chair (1985) en hits als Everybody Wants To Rule The World, Shout en Mad World.

De verkoop van de earlybirdtickets voor het festival in Den Haag is vrijdag van start gegaan.