Disney heeft Tom Hanks een rol aangeboden in de liveactionverfilming van Pinocchio. De 62-jarige acteur is met de studio in gesprek over de vertolking van Gepetto, de maker van de houten pop die op magische wijze tot leven komt.

Onlangs werd bekend dat de nieuwe versie van de animatiefilm uit 1940 wordt geregisseerd door Paul King, die eerder verantwoordelijk was voor de Paddington-films.

Het origineel, gebaseerd op het van origine Italiaanse kinderboek De avonturen van Pinokkio uit 1883, won twee Oscars in muziekcategorieën; die voor beste soundtrack en voor het nummer When You Wish Upon A Star.

Dat liedje werd iconisch voor Disney; het is nog steeds te horen in de filmopeningen van de studio en in de attractieparken, en wordt gespeeld als de schepen van de cruisemaatschappij van het bedrijf vertrekken.

Pinocchiois een van de vele liveactionremakes waar Disney aan werkt. In 2019 komen er door mensen gespeelde versies van Aladdin en Dumbo uit en gaat een digitaal tot leven gebrachte variant van The Lion King in première. Voor de jaren daarna staan onder meer Mulan, Lady and the Tramp en Oliver Twist op het programma.