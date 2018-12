Paul Walker overleed op 30 november 2013 op veertigjarige leeftijd na een auto-ongeluk. De acteur was bijrijder van Roger Rodas, die de macht over het stuur verloor. Het leven van de Fast and The Furious-ster in beeld.

Walker werd op 12 september 1973 geboren in Glendale in de Amerikaanse staat Californië. Een eerste verschijning op televisie liet niet lang op zich wachten. Op tweejarige leeftijd was hij voor het eerst te zien in een reclamespot van Pampers. Zijn eerste grotere rol had Walker in 1998 in de tragikomedie Pleasantville.

Walker als Skip Martin in Pleasantville

Voor zijn rol als Lance Harbor in Varsity Blues (1999) ontving Walker de Hollywood Breakthrough Award. Daarna maakte hij zijn opwachting in The Skulls (2000). De grote doorbraak van de Amerikaan kwam door zijn rol als Brian O'Conner in The Fast and the Furious (2001).

Walker met Vin Diesel in The Fast and the Furious

De hype rondom de filmfranchise nam buitensporige vormen aan en de destijds 28-jarige Walker was onverminderd populair. Zijn ster bleef rijzende en met 2 Fast 2 Furious kwam er een succesvol vervolg. In het derde deel Fast and the Furious: Tokyo Drift maakten Walker en de rest van de crew hun opwachting niet, maar vanaf het vierde deel (Fast & Furious) was de cast weer compleet. Tussendoor nam Walker een aantal films op, waarvan Running Scared de succesvolste was.

In 2010 maakte Walker zijn opwachting in Takers, waarna een jaar later het vijfde deel van de Fast and the Furious-reeks verscheen. In Fast Five speelt het verhaal zich af in Rio de Janeiro, waar de crew een drugsbaas moet overvallen. Voor Walker, Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson wordt er met Dwayne 'The Rock' Johnson een nieuwe acteur aan de cast toegevoegd.

Walker in actie met Diesel in Fast Five

Het zesde deel van de reeks speelde zich af in de straten van Londen en Spanje. Tussen het vijfde en zesde deel speelde Walker nog in Vehicle 19 en Hours. Furious 7 was de laatste film waar Walker aan werkte. Het zevende deel van de reeks kwam in 2015 uit, zo'n twee jaar na het overlijden van de acteur. Walker kwam in november 2013 op veertigjarige leeftijd samen met goede vriend Roger Rodas om het leven toen de twee met hoge snelheid crashten in een Porsche. De opnames van Furious 7 waren nog in volle gang. Nadat de opnames werden hervat, werden Walkers broers Cody en Caleb ingeschakeld om de onvoltooide opnames van Walker over te nemen.

Door het overlijden van Walker ging er een schok door de filmwereld waar vandaag de dag nog vaak aan wordt gerefereerd. Ten tijde van het ongeluk had Walker een relatie met Jasmine Pilchard-Gosnell, die ook grotendeels de zorg voor zijn dochter Meadow als stiefmoeder op zich nam. De naam van Walker leeft sinds 2015 voort in een eigen foundation, die zijn dochter heeft opgericht. Met de Paul Walker Foundation wil ze het werk van haar vader, die zich inzette voor het welzijn van dieren en het milieu, voortzetten.

​Fans verzamelden zich om Walker de laatste eer te bewijzen

Op 11 augustus 2018 kwam er een documentaire over Walker uit. In I Am Paul Walker wordt ingegaan op het leven en overlijden van de acteur.