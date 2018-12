Miljuschka Witzenhausen heeft haar bewondering voor haar moeder Astrid Holleeder uitgesproken in een emotioneel bericht. De nicht van crimineel Willem Holleeder wil met de post op Instagram laten zien wat haar moeder voor haar betekent.

"Net zoals op deze foto geeft ze me altijd rugdekking terwijl ik mijn levenspad beloop. Ze is mijn rots in de branding", schrijft de televisiekok. "Ik denk dat je om lief te hebben vanuit thuis het gevoel moet krijgen goed genoeg te zijn en het waard moet voelen om liefde te ontvangen en te geven", vervolgt de 33-jarige presentatrice.

Hoewel haar moeder in lastige omstandigheden verkeerde, heeft Witzenhausen nooit gemerkt dat er iets aan de hand was. "Het is haar gelukt om binnen vrij lastige omstandigheden mij veilig te laten voelen, zelfvertrouwen te geven en onder haar liefdevolle toezicht mijn vleugels uit te laten slaan."

Holleeder, die de bestseller Judas schreef, is volgens Witzenhausen nu een beetje van iedereen. "Iedereen heeft een mening over haar, de vrouw die boven alles mijn moeder is. Soms wens ik dan dat in de meningsvorming een beetje het oogpunt liefhebben wordt meegenomen."

Witzenhausen sprak zich nog niet eerder publiekelijk uit over haar moeder, familiekwesties of haar jeugd. Ze wil zich vooral richten op haar tv-carrière. De presentatrice begon bij muziekzender TMF, maakte daarna een korte overstap naar SBS6, waarna RTL haar binnenhaalde. Ook maakt ze kookprogramma's voor 24Kitchen.