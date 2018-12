Rapper Lil' Kleine geeft zaterdag 11 mei een soloshow in de Ziggo Dome. De titel van de show is Het Concert, meldt de Amsterdammer maandag. Het is voor het eerst dat een Nederlandse rapper solo in de Ziggo Dome staat.

De 24-jarige Lil' Kleine zal dan de muziek die hij begin 2019 uitbrengt live ten gehore brengen.

Vorig jaar nog trapte Jorik Scholten, zoals Lil' Kleine echt heet, zijn concerttournee af in Carré. "Als je Paradiso en AFAS Live hebt gehad, en misschien Arena en Ziggo Dome nog een beetje aan de grote kant is, dan blijft Carré over. Welke rapper heeft er in Carré gestaan? Geen één", vertelde hij daarover in RTL Late Night.

Nu, een jaar later, is hij klaar voor de Ziggo Dome. "Ja, het gaat snel. Het is nu tijd om een stap groter te gaan en een show van wereldformaat neer te zetten. We halen alles uit de kast en werken de komende maanden keihard om een avond te garanderen die mensen niet snel zullen vergeten", zegt de rapper.

De reguliere kaartverkoop start op donderdag 29 november om 20.00 uur en tickets zijn verkrijgbaar via zijn eigen website. Fans met een preregistratie (die maandag is geopend) krijgen een uur eerder toegang tot de kaartverkoop.

Vorig jaar waren voordat de reguliere verkoop begon al meerdere shows van de Alleen Tour uitverkocht.