Anouk Maas en Sharon Doorson zijn toegevoegd aan de stemmencast van de Nederlandse versie van Ralph Breaks the Internet, het vervolg op hitfilm Wreck-it Ralph.

Zij spreken de stemmen in van Shank, een topracer uit het spel Slaughter Race dat een grote rol in de film speelt, en Yesss, het meesterbrein van internet dat bepaalt wat trending wordt.

Acteur Richard Groenendijk vertolkt de stem van Spamley, een figuur dat bezoekers op internet lastigvalt met dubieuze aanbiedingen. Dat heeft studio Disney zondag bekendgemaakt.

In Wreck-it Ralph uit 2012 probeert een personage uit een oude videogame te ontdekken of er méér in het leven kan zijn dan de schurkenrol die hij in het spel heeft. In het vervolg komt Ralph (Frank Lammers) met zijn vriendinnetje Vanellope (Georgina Verbaan) terecht op internet.

Ralph Breaks the Internet krijgt in de VS veel lovende recensies en brak in de eerste week al diverse records.

De film draait vanaf 12 december in de Nederlandse bioscopen.