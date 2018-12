De VARAgids heeft in de afgelopen week nog meer abonnees verloren door het besluit om Sylvana Simons op de cover te zetten. Dat waren er aanvankelijk zestig, inmiddels is dat aantal opgelopen naar 140.

Dat meldt hoofdredacteur Cécile Koekoek vrijdag in de Volkskrant. Uit cijfers uit 2017 valt op te maken dat de omroepgids in 2017 nog 160.000 abonnees had.

Ook meldden veel lezers de cover van de gids verscheurd te hebben omdat Simons erop stond. Daarnaast kreeg de VARAgids via sociale media heel veel hatelijke berichten te verwerken.

De hoofdredacteur schreef in een commentaar in de nieuwe editie zich "kapot te zijn geschrokken van de reacties naar aanleiding van een interessant, oprecht en genuanceerd interview met een vrouw die signaleert dat we in gevaarlijke tijden leven en dat we dus moed moeten tonen. Moeten strijden voor een open, gelijkwaardige, rechtvaardige en inclusieve samenleving."

'Taboe op benoemen racisme'

Simons is het onderwerp van een documentaire die de afgelopen week op het IDFA in première ging en woensdag op televisie was. In de film is te zien hoe de partijleider van BIJ1 wordt benaderd en belaagd omdat ze zich uitspreekt over racisme in de Nederlandse samenleving.

In een interview op NPO Radio 1 eerder deze week stelde Simons dat er in Nederland een taboe heerst op het benoemen van racisme. "Al staat het op hun gezicht geschminkt, dát mag je niet zeggen", aldus de activist en politicus.

"Nederlanders hebben een heel lastige relatie met racisme. Je mag ze nóóit van racisme betichten. Daarom dansen veel zwarte Nederlanders om het onderwerp racisme heen terwijl het wel degelijk aanwezig is in de Nederlandse samenleving."