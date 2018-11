Keanu Reeves leent zijn stem aan een nieuw personage dat wordt geïntroduceerd in Toy Story 4.

Dat heeft acteur Tim Allen vrijdag gemeld in The Tonight Show van Jimmy Fallon.

Allen wilde niet vertellen wat voor rol Reeves, bekend van films als The Matrix, Speed en John Wick, exact heeft. "Maar het is een geweldige rol", verklapte de acteur die al vier films de stem van Buzz Lightyear inspreekt.

Allen wilde ook niet ingaan op het verhaal van de film. Producent Disney lanceerde de afgelopen weken een aantal teasers waarin ook niets wordt weggeven over het plot. Wel zijn er al diverse nieuwe personages geïntroduceerd, zoals Forky, die wordt ingesproken door Veep-ster Tony Hale.

'Het is een 'Scarlett, I don't give a damn-momentje''

Volgens Allen wordt het vierde deel erg ontroerend. Hij vergelijkt de laatste scène met het slot van Gone with the Wind. "Het is een 'Scarlett, I don’t give a damn'-momentje", aldus Allen.

De serie Toy Story gaat over levend speelgoed dat allemaal avonturen beleeft. De hoofdpersonages zijn astronaut Buzz Lightyear en cowboy Woody (ingesproken door Tom Hanks). De eerste drie delen waren enorm succesvol en brachten wereldwijd 2 miljard dollar op. Het is daarmee de op vier na meest succesvolle animatieserie in de geschiedenis.

Het vierde deel zal zomer 2019 in de bioscopen te zien zijn.