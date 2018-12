Na vier seizoenen van House Rules NL komt Net5 volgend jaar met de spin-off Hotel Rules. Vijf koppels gaan dan elkaars hotel of bed and breakfast rigoureus verbouwen.

Ze kennen elkaar niet en hebben niet meer dan een paar hotelregels van de eigenaren als leidraad voor de verbouwing.

Het is aan de koppels deze hotelregels - zoals bepaalde stijlen, kleuren of materialen die wel of juist niet terug mogen komen in hun hotel of bed and breakfast - zo goed mogelijk te interpreteren om onder tijdsdruk verschillende ruimtes een complete make-over te geven.

Dit doen ze onder toeziend oog van een vakjury. Presentatrice Airen Mylene volgt hen op de voet in de strijd om de hoofdprijs, die bestaat uit 25.000 euro.

Komende week is het de finaleweek van Home Rules NL. Niet alleen de jury, maar ook de kijkers thuis bepalen in wie de winnaar van de live finale wordt. Wanneer Hotel Rules te zien is, is nog niet bekend.