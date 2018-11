Hugh Laurie is onderscheiden in de Britse ridderorde. De acteur, onder andere bekend van de serie House, kreeg de onderscheiding uit handen van prins Charles voor zijn bijdrage aan de acteerwereld.

Laurie is nu een commandeur in de Britse Ridderorde. Commandeurs dragen het kruis van de orde aan een lint om de hals. Zij mogen de letters CBE achter hun naam plaatsen.

De acteur volgde een opleiding aan het prestigieuze Eton en studeerde aan de universiteit van Cambridge. Daar was de voorzitter van de toneelclub, waar onder anderen ook Monty Python-acteur Eric Idle deel van uitmaakte. Tijdens zijn studie in Cambridge ontmoette Laurie Stephen Fry, waarmee hij later jarenlang een succesvol komisch duo zou vormen.

Naast House was Laurie was ook te zien in de serie Blackadder en de films The Man In The Iron Mask, Stuart Little en Peter's Friends.

De Brit is ook muzikant en schrijver. Zijn boekdebuut The Gun Seller kwam uit in 1996 en hij bracht meerdere bluesalbums uit.