De documentaire Island Of The Hungry Ghosts is op het International Documentary Festival Amsterdam (IDFA) bekroond met de Amsterdam Human Rights Award.

De film van Gabrielle Brady brengt zowel een zwaarbewaakt Australisch detentiecentrum als een heel andere vorm van migratie, namelijk de krabbentrek, in beeld.

De Australische winnares "maakt op een krachtige wijze gebruik van metaforen in een filmische allegorie van hedendaagse migratieproblemen", oordeelt de jury die de prijs uitreikt.

Het eiland uit de titel is Christmas Island, waar ver van het Australische vasteland migranten soms jarenlang worden vastgehouden. Brady filmde onder meer een traumatherapeut die mensen die er verblijven bijstaat.

Wethouder Rutger Groot Wassink reikte de door de gemeente Amsterdam in het leven geroepen prijs dinsdag uit. De winnares krijgt 25.000 euro. Vorig jaar ontvingen de makers van Piripkura, over indianen in de Amazone, als eerste de onderscheiding.