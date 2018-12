Als er een derde Sex and the City-film was gekomen, waar het lange tijd naar uitzag, zou het belangrijke personage Mr. Big in dit vervolg zijn overleden.

Dat wordt volgens The Hollywood Reporter door presentator James Andrew Miller onthuld in zijn podcast Origins. Miller, die in de podcast praat met acteurs uit Sex and the City, laat tijdens het gesprek onder meer vallen dat hij kennis heeft over een deel van het script voor het derde deel en dat Mr. Big "vrij vroeg" in de film sterft.

Volgens Miller waren de dood van Mr. Big en de focus op Carrie Bradshaw, gespeeld door Sarah Jessica Parker, voor actrice Kim Cattrall reden om niet opnieuw in de huid te willen kruipen van haar personage Samantha Jones. Het feit dat Cattrall niet mee wilde doen, was uiteindelijk de reden dat de film niet gemaakt werd.

Chris Noth, die Mr. Big speelde, vond het scenario van de derde film - dat hij zelf niet las, maar waar hij wel over hoorde - echter "superieur" vergeleken met de eerste twee films. Veel fans klaagden dat het niveau van de serie nooit werd gehaald in de speelfilms. Ook Noth vond de films niet veel soeps, bekent hij in de podcast.

Sex and the City werd tussen 1998 en 2004 uitgezonden op HBO. De serie gaat over de seksuele escapades van vier vrouwen in New York. De reeks werd bekroond met tientallen belangrijke prijzen en geprezen om de openhartige manier waarop de vrouwen over seks praten en fantaseren.