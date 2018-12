Linda de Mol heeft voor het decembernummer van haar blad LINDA inderdaad de cover afgestaan aan Michelle Obama. Het is de eerste keer in vijftien jaar dat De Mol niet zelf de omslag siert.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat De Mol samen met Obama op de cover zou staan, net zoals ze deed met George Clooney en prinses Mabel. Filmopnames in Zeeland gooiden echter roet in het eten, vertelt ze in het voorwoord van haar blad. Op de dag dat Obama beschikbaar was voor een interview in New York, kon De Mol niet.

De Mol wilde Obama graag spreken voor de jubileumeditie, omdat ze de eerste first lady was die veel indruk op haar maakte. "Op Hillary Clinton na waren dat voor mijn gevoel vooral vrouwen die in een mantelpakje en met een bosje bloemen glimlachend achter hun man stonden, in adoratie naar hem kijkend. Michelle niet. Zij heeft zo’n sterke persoonlijkheid."

Michelle Obama vertelt over jeugd, faalangst en liefde voor Barack

In het interview dat Antoinnette Scheulderman met Obama had, vertelt ze uitgebreid over haar boek Becoming, dat vorige week verscheen. In die memoires schrijft ze onder meer over de hoge verwachtingen van haar ouders, haar jeugd in een armer deel van Chicago, faalangst, de liefde voor haar echtgenoot en de hechte band met haar ouders en broer.

Ook zegt ze dat ze erg moest wennen aan haar nieuwe rol toen haar man president werd van de Verenigde Staten. Veel mensen zagen haar van het ene op het andere moment als 'de vrouw van', waardoor ze moest voldoen aan "allerlei bestaande tradities over de invulling van die rol".

"Die verwachtingen krijgen vat op je, en dat was iets waar zowel Barack als ik niet op waren voorbereid", aldus de 54-jarige Obama. "Omdat ik voor die tijd nooit zijn missus was geweest."