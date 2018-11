John Cleese komt volgend jaar nogmaals naar Nederland met zijn show The Last Time To See Me Before I Die. Op 12 september staat hij in Den Bosch. Een dag later is Cleese in Apeldoorn.

Cleese, bekend van Monty Python en Fawlty Towers, vertelt tijdens zijn show anekdotes uit zijn persoonlijke leven en zijn carrière. Ook krijgt het publiek de kans om vragen te stellen aan de 79-jarige komiek.

Cleese stond met zijn onemanshow al op de planken in onder meer Canada en Dubai en kwam al twee keer eerder naar Nederland. In 2016 gaf hij zes uitverkochte theatershows, dit jaar stond Cleese nog eens vijf keer in de Nederlandse theaters met zijn 'laatste' show.

Volgend jaar komt Cleese naar Theater aan de Parade in Den Bosch en Theater Orpheus in Apeldoorn. Kaarten voor beide voorstellingen zijn vanaf vrijdagochtend te koop.