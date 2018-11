Vera Mann merkt dat mensen soms wat minachtend kijken naar het genre klucht of musical.

"Er wordt wel eens neergekeken op het genre", aldus de 55-jarige Mann, die vanaf december naast onder meer Jon van Eerd te zien is in de musicalkomedie Charley. "En nee, het is geen Shakespeare. Maar mensen liggen soms letterlijk in een deuk van het lachen."

Vera stelt dat je mensen op verschillende manieren kunt beroeren. "Als je achthonderd tot duizend man in de zaal kan raken en ze even alles kan laten vergeten, vind ik dat net zo goed ontzettend ontroerend." Ze verwacht dat mensen dat gevoel ook gaan hebben bij Charley. "We hebben als cast vaak de slappe lach gehad. Jon hoeft maar naar je te kijken en dan ga je al."

Charley is een bewerking van de klucht De tante van Charlie uit 2004, destijds ook met Van Eerd in de hoofdrol en door hem vertaald vanuit het Engels. Die versie was gebaseerd op de Britse komedie Charley's Aunt van Brandon Thomas uit de negentiende eeuw.

De musical gaat over een butler (Van Eerd) die gedwongen wordt zich voor te doen als een charmante tante om twee jonge verliefde stellen uit de brand te helpen. Vera Mann speelt de 'echte' tante. Andere rollen zijn voor Laus Steenbeeke, Hugo Haenen, Priscilla Knetemann, Job Bovelander, Jonathan Demoor en Aimée de Pater.