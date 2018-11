Noortje Herlaar is binnenkort weer te horen als Mary Poppins. De actrice, die in 2010 na de winst van het talentenprogramma Op Zoek Naar... de hoofdrol speelde in de musical over de Britse nanny, leent haar stem aan de nagesynchroniseerde versie van de live-actionfilm Mary Poppins Returns.

Dat heeft producent Disney zaterdag bekendgemaakt. In de Nederlandse versie zijn verder onder anderen acteurs Stefan de Kogel, Lucie de Lange, Xander van Vledder en Nathalie van Gent te horen.

In Mary Poppins Returns schiet de magische kinderjuffrouw de familie Banks opnieuw te hulp na een tragische gebeurtenis. In dit vervolg op de klassieker uit 1964 worden de hoofdrollen vertolkt door Emily Blunt en Lin-Manuel Miranda (Hamilton), die ook de nieuwe liedjes schreef. In het origineel werd de titelrol vertolkt door Julie Andrews.

Mary Poppins Returns draait vanaf 19 december zowel in de Engelse als Nederlandstalige versie in de bioscopen.