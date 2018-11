Rami Malek krijgt begin januari de Breakthrough Performance Award op de dertigste editie van het Palm Springs International Film Festival.

De 37-jarige acteur krijgt de prestigieuze award vooral voor zijn vertolking van zanger Freddie Mercury in bioscoophit Bohemian Rhapsody, meldt Deadline vrijdag.

De recensies voor Bohemian Rhapsody waren gemengd. Er is veel lof voor hoofdrolspeler Malek. Maar sommige critici vinden dat de film te weinig de duistere aspecten van Mercury belicht, zoals zijn drugsgebruik en zijn worsteling met zijn geaardheid. Veel lof is er echter voor de manier waarop zijn ongeëvenaarde muzikale talent in de film wordt weergegeven.

In twee weken tijd bezochten meer dan 400.000 mensen de muzikale biopic. Het is daarmee op dit moment veruit de best bezochte bioscooptitel in Nederland.

Malek was verder te zien in de hitserie Mr. Robot en in de remake van gevangenisdrama Papillon, naast de Nederlandse acteur Yorick van Wageningen.