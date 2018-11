President Donald Trump heeft Elvis Presley vrijdag in het Witte Huis postuum geëerd met de Medal of Freedom, de hoogste burgerlijke onderscheiding in de VS.

De in 1977 overleden Presley kreeg de onderscheiding voor zijn verdiensten als zanger en muzikant en omdat hij twee jaar in het Amerikaanse leger heeft gediend.

"De onderscheiding is voor een van de geliefdste artiesten ooit'', zei Trump. Het Witte Huis wees erop dat Presley met zijn muziek voor miljarden fans de Amerikaanse cultuur heeft gedefinieerd. Ook honkballegende Babe Ruth kreeg postuum de onderscheiding toegekend.

Naast Presley en Ruth, kregen nog vijf anderen de Medal of Freedom, onder wie de in 2016 overleden Antonin Scalia. Hij was een van de conservatiefste rechters van het Hooggerechtshof.

Ook Miriam Adelson, een Amerikaans-Israëlische weldoener en sponsor van de Republikeinen, kreeg een medaille.