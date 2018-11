Het evenementenbureau 4PM, dat gedurende het jaar een aantal Hello-feesten organiseert, eist dat het Drentse evenement Hello Festival zijn naam verandert.

De organisator was daarom zeer ontstemd toen het Drentse festival Retropop dit najaar na vijftien jaar besloot haar naam te veranderen in Hello Festival.

"Twee festivals met dezelfde naam is niet alleen op alle fronten erg onhandig", stelt een woordvoerder van 4PM. "Het is een inbreuk op het merken- en handelsnaamrecht. Wij hebben de naam officieel geregistreerd."

Het Amsterdamse bureau heeft het Drentse festival een brief gestuurd waarin de organisatie wordt gesommeerd de naam binnen een week te veranderen. Mocht Hello Festival dit niet doen, dan stapt 4PM naar de rechtbank. De Drentse organisatie heeft nog niet gereageerd.

De eerstvolgende edities van de Hello-feesten zijn op Oudejaarsavond in Den Bosch, Enschede en Maastricht. Voor de edities in Maastricht, Den Bosch en Enschede zijn onder anderen De Jeugd van Tegenwoordig, Kraantje Pappie en The Partysquad geprogrammeerd.

De line-up van het Drentse Hello Festival bestaat volgende zomer uit onder anderen de Britse singer-songwriter Paul Carrack en Midge Ure.