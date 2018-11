Acteur J.K. Simmons, die een Oscar won voor zijn rol in de film Whiplash, is te zien in de revival van de serie Veronica Mars.

Simmons speelt een oud-crimineel die een hechte band heeft met een van de rijkste inwoners van het fictieve stadje Neptune, schrijft The Hollywood Reporter donderdag.

Simmons is een van de nieuwe acteurs in het nieuwe seizoen van Veronica Mars. Het is de tweede doorstart voor de serie over een cynische jonge vrouwelijke privédetective. In 2014 maakten geestelijk vader Rob Thomas en hoofdrolspeelster Kristen Bell een speelfilm over het personage, nadat fans geld hadden ingezameld.

De serie Veronica Mars, die de grote doorbraak betekende voor Bell, werd uitgezonden tussen 2004 en 2008. De reeks kreeg lovende recensies en hoge waarderingscijfers, maar de kijkcijfers vielen tegen. Daarom werd na drie seizoenen de stekker uit de serie getrokken. De fans bleven echter jarenlang vragen om een vervolg.

Nieuwe reeksen van oude series zijn de afgelopen jaren succesvol gebleken. Zo werden revivals van onder meer Will & Grace, Twin Peaks en The X-Files goed ontvangen. Minder succesvol waren de doorstarts van onder meer Prison Break en 24.