The Black Eyed Peas komen dinsdagmiddag naar VondelCS in het Vondelpark in Amsterdam. De drie rappers will.i.am, apl.de.ap en Taboo ontmoeten er hun fans, signeren albums en beloven ook een 'listening party' van het zevende The Black Eyed Peas-album Masters Of The Sun.

Op een 'listening party' wordt de muziek van de cd gedraaid en kunnen fans T-shirts en handtekeningen kopen.

Dinsdagavond geven The Black Eyed Peas een concert in AFAS Live. Masters Of the Sun kwam op 12 oktober uit en is het eerste album van de groep in acht jaar tijd. De bijbehorende tournee eindigt op 18 november.

VondelCS verwacht het drietal tussen 14.00 en 17.00 uur. In de studio, waar The Black Eyed Peas hun nieuwe muziek laten horen, is ruimte voor 160 fans.