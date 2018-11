De eerste aflevering van Het Sinterklaasjournaal van dit jaar heeft maandagavond 1.186.000 kijkers getrokken. De start van het jaarlijks terugkerende programma van de NTR is beter bekeken dan de afgelopen jaren.

Dat blijkt dinsdag uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.Vorig jaar stemden 988.000 kijkers af op de eerste aflevering van Het Sinterklaasjournaal, in 2016 waren dat er 1.075.000.

Het dagelijkse programma rond de intocht van Sinterklaas ligt onder vuur, omdat er egaal zwarte pieten in te zien zijn.

In de eerste aflevering was één egaal zwarte piet te zien, de huispiet. Die wordt al jarenlang gespeeld door Maarten Wansink.

Tegenstanders protesteren in Hilversum

Voorafgaand aan Het Sinterklaasjournaal werd maandagochtend op het Mediapark in Hilversum geprotesteerd door een aantal tegenstanders van Zwarte Piet. Dinsdag dient een kort geding over de intocht van Sinterklaas. Een aantal protestgroepen heeft de NTR voor de rechter gedaagd om de sinterklaasintocht in Zaanstad te voorkomen.

Zij vinden dat de kleur van de, in de ogen van sommige Nederlanders racistische, figuur Zwarte Piet niet snel genoeg verandert in de programma's van de NTR.

Sinterklaas zelf was maandag nog niet te zien in 'zijn' journaal. De goedheiligman is nog niet aan boord van Pakjesboot 12, bleek uit het eerste contact dat presentatrice Dieuwertje Blok met de stoomboot legde. Grote vraag is wanneer de boot koers zet richting Zaanstad, waar hij zaterdag moet aankomen.

Het Sinterklaasjournaal staat op de vijfde plek van de top 25. De lijst wordt aangevoerd door het NOS Journaal van 20.00 uur, dat 1.783.000 kijkers trok.

De Wereld Draait Door en Bed & Breakfast maken de top drie compleet met respectievelijk 1.410.000 en 1.401.000 kijkers.