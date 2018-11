Jamai, die onlangs een succesvolle niertransplantatie onderging, zal op vrijdag 21 december optreden tijdens Holland Zingt Kerst in Rotterdam Ahoy, heeft producent MediaLane maandag gemeld.

Het wordt het eerste optreden van de zanger sinds zijn niertransplantatie. Loman is binnenkort ook weer te zien in The Voice of Holland, waarin hij de kandidaten tussen de optredens door spreekt. "Ik heb besloten om in december terug te keren", vertelt de zanger maandag in RTL Boulevard.

"Ik vond het symbolisch, omdat ik kerst erg leuk vind en met mijn zwager (die donor is van de nier, red.) heb afgesproken dat we met Kerst aan het diner zitten met familie en samen proosten." Loman noemt het "onbeschrijfelijk" dat zijn zwager zijn nier aan hem wilde doneren. "Bizar dat iemand dat doet."

Van vriend Michael kreeg Loman tijdens zijn ziekte grote steun. "Het was voor hem ook heel heftig. Hij heeft me ongelofelijk goed opgevangen en is heel sterk geweest voor me. Natuurlijk was ik af en toe bang over wat er ging gebeuren, maar hij gaf er altijd een positieve twist aan."

Tijdens Holland Zingt Kerst treden elf artiesten op met bekende kerstliedjes. De show is een 'vervolg' op Holland Zingt Hazes. Onder anderen Anita Meyer, Danny de Munk, Edsilia Rombley, Trijntje Oosterhuis, Lee Towers, Tommie Christiaan en Karin Bloemen doen mee.