De film Girl van de Vlaamse regisseur Lukas Dhont wordt in de Verenigde Staten gecensureerd.

Vrijwel alle naaktscènes zijn uit de film gehaald, zegt Dhont, wiens films vanaf januari te zien is op Netflix, in de Vlaamse krant De Morgen.

Girl gaat over een jonge transgender die ballerina wil worden. Het drama won al verschillende prijzen, onder meer op het filmfestival van Cannes. De film bevat een aantal scènes met enig naakt en één fragment waarin de hoofdpersoon orale seks heeft.

Netflix heeft besloten deze scènes te verwijderen of te hermonteren, zodat in elk geval het geslachtsdeel van hoofdrolspeler Victor Polster niet te zien is. Regisseur Dhont is niet blij met het besluit. "Maar ik heb mij erbij neergelegd", zegt hij in de krant. "Netflix wil niets aan het toeval overlaten."

Dhont vindt het inhoudelijk niet logisch om de penis uit de scène te monteren. "Als wat daarin te zien is voor mij niet essentieel was, dan had het er ook niet in gezeten. Maar we hebben er lang over gepraat, ik heb mijn mening gegeven, en je voelt dat Netflix schrik heeft voor controverse", legt hij uit.

Girl doet het momenteel ook goed in de Nederlandse bioscopen; in de arthousetheaters trok de film in nog geen twee weken tijd bijna 50.000 bezoekers.