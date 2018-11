Presentatrice Kim-Lian van der Meij brengt in het nieuwe SBS6-programma Mag ik jullie oma zijn? eenzame ouderen en jonge gezinnen samen.

Ze gaat op bezoek bij de ouderen en legt hen een aantal gezinnen voor waaruit ze mogen kiezen. De eerste uitzending van het nieuwe programma is op 20 november om 21.30 uur.

De gezinnen hopen vurig dat zij worden uitgekozen door een oma of opa. Vaak zijn de echte oma of opa overleden of geëmigreerd en is er sprake van een groot gemis. De gezinnen die niet worden gekozen, kunnen via een online platform alsnog met oma's en opa's in contact komen.

Van der Meij vindt het een eer om het programma te mogen maken. "Tijdens de opnamen was er een 81-jarige oma die voor het eerst in vijftig jaar een baby vasthield. Niemand hield het droog, ook het hele team achter de schermen niet."