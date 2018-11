Gerard Cox staat volgend jaar weer op de planken met een theatervoorstelling. De 78-jarige cabaretier is van plan om heel wat heilige huisjes omver te trekken, zo vertelt hij in een zaterdag gepubliceerd interview met De Telegraaf.

"Natuurlijk is het teleurstellend dat weinig vakbroeders nog grappen over de islam durven te maken. Dat is de politiek correcte terreur van nu", aldus Cox.

Hij is niet van plan zijn mond te houden. "Ik ga echt niet zitten denken: o, dat is een heilig huisje, daar moet ik van afblijven. Daar zijn heilige huisjes voor, om ze ondersteboven te schoppen."

Zo meent Cox dat er in Nederland geen sprake van racisme is: "Als je hier je best doet, kun je alles worden. Of je nou wit of zwart bent."

Wanneer de voorstelling precies te zien zal zijn, is nog niet bekendgemaakt.