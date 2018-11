Er komt een documentaire over de Britse band Suede. In de jaren negentig was de band een van de blikvangers van de Britse popscene. De documentaire gaat The Insatiable Ones heten.

De bandleden gaven woensdag de trailer vrij van de docu waarin naar eigen zeggen de hoogte- en dieptepunten uit hun carrière worden vertoond. Suede scoorde hits met nummers als Metal Mickey, Animal Nitrate en The Drowners.

Naast interviews met bandleden Brett Anderson, Mat Osman, Simon Gilbert, Richard Oakes en Neil Codling, zullen er ook veel nog nooit vertoonde beelden van de band te zien zijn.

Daarnaast zullen ook enkele prominenten over Suede praten, zoals Mike Joyce van de band The Smiths, tv-presentator Richard Osman en Ricky Gervais.

The Insatiable Ones wordt later deze maand in het Verenigd Koninkrijk uitgezonden op televisie.