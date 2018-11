De komende editie van Das Coen und Sander Fest van de dj's Coen Swijnenberg en Sander Lantinga staat in het teken van sprookjes.

Op vrijdag 15 februari wordt de Jaarbeurs in Utrecht omgetoverd tot een sprookjeswereld waar Roodkapje en de Boze Wolf samen de polonaise lopen, maakten de Radio 538-dj's woensdag bekend.

"De negende editie van ons geweldige verkleedfeest belooft dit keer zeer zeker een magisch feest te worden met happy end", zegt Sander Lantinga in een reactie. "De eerste artiest die we mogen onthullen, is dé feestact van het moment: Snollebollekes", vult zijn collega Coen Swijnenberg aan.

Das Coen und Sander Fest werd in 2010 voor het eerst georganiseerd. Op het winter- en bierfeest komen jaarlijks enkele duizenden mensen af. Voor de tweede keer wordt het feest in de Jaarbeurs in Utrecht gehouden. Eerdere edities waren in de toenmalige Heineken Music Hall in Amsterdam.